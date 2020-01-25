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25 січня • оновлено в 17:35
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Онук Михалкова після інциденту з дівчиною дав клятву матері

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Російський актор Андрій Баков, з вікна квартири якого раніше випала Ксенія Пунтус, зробив ряд компліментів і дав обіцянку своїй матері Анні Михалковій

Теплі слова на адресу матері онук режисера Микити Михалкова написав у своєму Instagram-акаунті.

"Я тебе не підведу. Я завжди шукаю тільки твого схвалення. Ти тонка, розумна і чудова, коли-небудь це відкриється і в мені", - додав Баків.

Нагадаємо, Анна Михалкова назвала свого сина Андрія Бакова депресивним гопником і розповіла про те, як вміє виховувати монстрів.

Як повідомлялося раніше, онук Микити Михалкова опинився на фото з випавшою з вікна дівчиною – 21-річною російською моделлю Ксенією Пунтус.

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