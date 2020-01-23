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23 січня • оновлено в 22:57
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Онук Михалкова опинився на фото з випавшою з вікна дівчиною

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21-річна російська модель Ксенія Пунтус продемонструвала в мережі нову фотографію з онуком відомого режисера Микити Михалкова.

У сторіс свого аккаунта в Instagram дівчина вирішила опублікувати ще один спільний фотознімок з Андрієм Баковим.

Онук Михалкова опинився на фото з випавшою з вікна дівчиною

Як повідомлялося раніше, Ксенія Пунтус випала з вікна 3-го поверху квартири Андрія Бакова. Пізніше модель прийшла до тями і розповіла всі подробиці інциденту, спростувавши причетність до цього Бакова.

При цьому вона також наголосила, що напередодні не вживала ніяких психотропних і заборонених речовин.

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