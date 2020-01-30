Онук Алли Пугачової взяв участь в інтимній фотосесії

Дружина актора і музиканта Микити Преснякова продемонструвала фотографії з відпочинка зі своїм чоловіком.

У своєму Instagram-акаунті Алена Преснякова опублікувала фотознімки з онуком Алли Пугачової з їхнього спільного відпочинку на Балі.

"Наша чарівна серія. Як же я люблю" живі "кадри, які зловила", - написала Преснякова.

Як повідомлялося раніше, Микита Пресняков разом зі своєю рок-групою Multiverse має намір взяти участь у найбільшому в світі музичному фестивалі.

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