Онук Алли Пугачової взяв участь в інтимній фотосесії

Дружина актора і музиканта Микити Преснякова продемонструвала фотографії з відпочинка зі своїм чоловіком.
У своєму Instagram-акаунті Алена Преснякова опублікувала фотознімки з онуком Алли Пугачової з їхнього спільного відпочинку на Балі.
"Наша чарівна серія. Як же я люблю" живі "кадри, які зловила", - написала Преснякова.
Як повідомлялося раніше, Микита Пресняков разом зі своєю рок-групою Multiverse має намір взяти участь у найбільшому в світі музичному фестивалі.
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