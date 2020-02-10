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10 лютого • оновлено в 19:05
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Онук Алли Пугачової відмовився обирати життя "старого пердуна"

6.3т
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Онук співачки Алли Пугачової Микита Пресняков записав жартівливий ролик для Інстаграм, за який йому довелося виправдовуватися.

На відео він дуріє під музику і робить вигляд, що грає на барабанах.

Деяким шанувальникам така поведінка дорослого сина Крістіни Орбакайте здалася неприпустимою.

Микита Пресняков

Микита Пресняков

"Якось все не серйозно, вам же вже не 17 років, треба робити все по-дорослому", - зробила зауваження Микиті Преснякову одна з фоловерок.

Онук Алли Пугачової відмовився обирати життя "старого пердуна"

На що 28-річний онук Алли Борисівни відповів досить різко. Він заявив, що не зобов'язаний вести себе як "старий пердун і зануда".

"Треба робити" хто це сказав? Інструкція якась? Старий мудрець? Релігія? Ти сам собі встановлюєш правила на своє власне життя. Якщо ви обрали життя старого пердуна і зануди, не означає, що інші повинні ", - відповів дівчині Пресняков.

Онук Алли Пугачової відмовився обирати життя "старого пердуна"

На питання ще однієї підписниці, коли ж він виросте, Пресняков взагалі відповів лайкою.

"Реально? На*уя? Я серйозний там, де це необхідно. А в цілому людина як би має право бути, якою захоче", - написав він.

Онук Алли Пугачової відмовився обирати життя "старого пердуна"

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Особи
Алла Пугачова Микита Пресняков
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