Онук Алли Пугачової потрапив в халепу через коронавірус

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков повернувся з відпочинку на Балі в Москву і показав, що діється там через китайський коронавірус.

Пресняков записав відео в аеропорту "Шереметьєво" і опублікував його в Інстаграм.

"Влітаємо ми, коротше, з Балі в Москву. Тут майже весь аеропорт ходить ось в цих масках, тому що почалася страшна якась вірусна епідемія з Китаю. І всі на якомусь такому стрьомі", - розповів він.

Станом на ранок 25 січня, згідно з офіційними даними, новим китайським вірусом були заражені 1287 людей, від цього вірусу померла 41 людина, в критичному стані знаходяться 237 людей, підозра на вірус у близько 2 тисяч.

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