Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина

Таємна онучка актора, поета й співака Володимира Висоцького, який пішов з життя більше 30 років тому, Аріна Сахарова виросла справжньою красунею.

На своїй сторінці в Instagram 21-річна дівчина регулярно публікує особисті фотографії, які викликають ажіотаж серед користувачів.

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Так, як пишуть росЗМІ, бабуся Аріни – актриса Тетяна Іваненко, з якою у Висоцького кілька років були стосунки. У 1972 році вона народила від артиста доньку Тетяну, яку Володимир не став ні офіційно визнавати, ні давати спростування. А в 1999 році Тетяна народила Аріну, яка є онукою Висоцького.

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Зараз дівчина живе в Москві й вчиться в державному медичному університеті.

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

У своїй соцмережі Аріна не часто тішить шанувальників новими фотографіями, проте кожного разу знімки викликають бурхливий захват у її підписників. У коментарях користувачі зазначають, що Аріна дуже схожа на своїх бабусю й дідуся.

Дівчина володіє ефектно зовнішністю: довгим волоссям, стрункою фігурою, пухкими губами.

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова Instagram @ari_sahar

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Юлії Началова 13-річна Віра стала копією співачки.