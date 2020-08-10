Онкохворій Заворотнюк знову стало гірше – ЗМІ
Російські ЗМІ повідомили, що російській актрисі Анастасії Заворотнюк, яка більше року бореться з раком мозку, знову стало гірше.
Про погіршення стану здоров'я зірки розповіли її близькі, пише видання "Рамблер". Так, вони заявили, що хвороба кардинально змінила зовнішність Заворотнюк.
"Змінюється все – погляд, стан і колір шкіри", – поділився театральний продюсер Валерій Сергєєв.
Через пройдені курси хіміотерапії, актрису навіть порівняли з покійною Жанною Фріске, в якої також виявили рак мозку.
"Так, вона сильно змінилася. Ви бачили фото хворої Жанни Фріске на каталці? Ось щось подібне зараз відбувається, на жаль", – розповіла ексреквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова.
Музична продюсерка Олеся Сазикіна відзначила, що Заворотнюк не здається і вірить, що все незабаром матиме щасливий кінець. Їй допомагають рідні, а також батюшка, з яким вона спілкується по телефону мало не кожен день.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію будинку.