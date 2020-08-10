МоваЯзык

Топтеми:

Онкохворій Заворотнюк знову стало гірше – ЗМІ

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
691
ЗМІ повідомили, що Заворотнюк знову стало гірше

ЗМІ повідомили, що Заворотнюк знову стало гірше. Апостроф

Російські ЗМІ повідомили, що російській актрисі Анастасії Заворотнюк, яка більше року бореться з раком мозку, знову стало гірше.

Про погіршення стану здоров'я зірки розповіли її близькі, пише видання "Рамблер". Так, вони заявили, що хвороба кардинально змінила зовнішність Заворотнюк.

"Змінюється все – погляд, стан і колір шкіри", – поділився театральний продюсер Валерій Сергєєв.

Через пройдені курси хіміотерапії, актрису навіть порівняли з покійною Жанною Фріске, в якої також виявили рак мозку.

Заворотнюк порівняли з покійною Жанною Фріске

Заворотнюк порівняли з покійною Жанною Фріске Novostivmire.com

"Так, вона сильно змінилася. Ви бачили фото хворої Жанни Фріске на каталці? Ось щось подібне зараз відбувається, на жаль", – розповіла ексреквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова.

Музична продюсерка Олеся Сазикіна відзначила, що Заворотнюк не здається і вірить, що все незабаром матиме щасливий кінець. Їй допомагають рідні, а також батюшка, з яким вона спілкується по телефону мало не кожен день.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лікування ракуракшоу-бизнесНовини РосіїАнастасія Заворотнюк
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди