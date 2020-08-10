Онкохворій Заворотнюк знову стало гірше – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що Заворотнюк знову стало гірше. Апостроф

Російські ЗМІ повідомили, що російській актрисі Анастасії Заворотнюк, яка більше року бореться з раком мозку, знову стало гірше.

Про погіршення стану здоров'я зірки розповіли її близькі, пише видання "Рамблер". Так, вони заявили, що хвороба кардинально змінила зовнішність Заворотнюк.

"Змінюється все – погляд, стан і колір шкіри", – поділився театральний продюсер Валерій Сергєєв.

Через пройдені курси хіміотерапії, актрису навіть порівняли з покійною Жанною Фріске, в якої також виявили рак мозку.

Заворотнюк порівняли з покійною Жанною Фріске Novostivmire.com

"Так, вона сильно змінилася. Ви бачили фото хворої Жанни Фріске на каталці? Ось щось подібне зараз відбувається, на жаль", – розповіла ексреквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова.

Музична продюсерка Олеся Сазикіна відзначила, що Заворотнюк не здається і вірить, що все незабаром матиме щасливий кінець. Їй допомагають рідні, а також батюшка, з яким вона спілкується по телефону мало не кожен день.

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