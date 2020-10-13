Онкохворий Юдашкін знову опинився в лікарні

Відомий російський модельєр Валентин Юдашкін, який бореться з важкою формою раку, пройде додатковий курс у лікарні в Підмосков'ї, щоб полегшити свій стан.

Про це повідомила дружина дизайнера Марина на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що Валентин сильно схуд через хворобу та перестав з'являтися на світських заходах.

"Приїхали з Валентином в австрійський центр здоров'я. Підібрана лікарями програма допоможе вирішити деякі проблеми зі здоров'ям", – пояснила Юдашкіна.

Валентин Юдашкін з дружиною Мариною в лікарні. Instagram Марина Юдашкіна

Шанувальники побажали модельєру швидше повернутися додому. Також користувачі сподіваються, що дизайнеру все ж стане краще.

"Здоров'я міцного і всього доброго", Ви і Валентин потрібні країні", "Валентину бажаю здоров'я. У нього прекрасна дружина. Підтримка з її боку це найголовніше для нього", – написали в коментарях.

Шанувальники побажали дизайнеру здоров'я. Instagram Марина Юдашкіна

Шанувальники побажали Юдашкіну здоров'я. Instagram Марина Юдашкіна

Відзначимо, про рак стравоходу у Валентина Юдашкіна стало відомо в 2016 році. До лікарів він звернувся пізно, тому хвороба стала прогресувати. Модельєру зробили кілька операцій, після яких медикам довелося видалити уражені нирку і частину легені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський композитор Ігор Крутой розповів, що на початку 2000-х років у нього виникли проблеми зі здоров'ям і він переніс складну операцію. Так, багато років в мережі подейкували, що в Крутого – рак. Однак композитор вперше спростував ці домисли.