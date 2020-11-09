Онкохвора Заворотнюк почала таємно виходити на прогулянки – ЗМІ

Юля Ухіна Люди 13:37, 9.11.2020

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже понад рік бореться з раком мозку, почала виходити на прогулянки. Однак вона ховається за високим парканом у заміському будинку.

Як повідомляє видання "Телепрограмма", рідні знаменитості побоюються, що хтось може фотографувати її під час прогулянки, через що Анастасія не виходить далі ділянки. Коли ж їй потрібно відправитися на процедури в одну з московських клінік, автомобіль під'їжджає до будинку дуже близько, щоб сторонні не змогли помітити, як Заворотнюк сідає в машину.

Анастасія Заворотнюк
m.russia.tv

Крім того, родичі вже давно не запрошують в будинок гостей, тому що бояться, що Анастасія може захворіти. Зараз у зірки ослаблений імунітет, тому будь-який вірус може тільки погіршити її стан. З цієї ж причини другий день народження доньки Заворотнюк Міли відзначали в досить вузькому сімейному колі. На святі були тільки мама Анастасії, чоловік Петро Чернишов, старші діти від попереднього шлюбу – 24-річна Анна та 20-річний Майкл, а також її найближчі подруги.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю
kp.ru

З Анастасією завжди знаходиться хтось із рідних, щоб в разі чого надати допомогу і підтримку. Чоловік проводить з нею та зі своєю 2-річною донькою весь вільний час і тільки зрідка від'їжджає по роботі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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