Онкохвора Алла Мазур розповіла про свій стан і процес лікування

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, розповіла про свій стан і як проходить процес лікування.

За словами телеведучої, наразі вона почувається значно краще, а останні аналізи показали позитивну динаміку. Про це йшла мова в бесіді Мазур з Катериною Осадчою в передачі "Світське життя" (відео дивіться в кінці новини).

Алла Мазур також зазначила, що лікарі обнадіяли її прогнозами – телезірка вже повноцінно приступила до роботи.

"Я рада, що ризикнула і повідомила про це всій Україні. Дуже важливо навчитися говорити про такі складні речі вголос. Зараз я, слава Богу, почуваю себе добре, останні аналізи показали, що все рухається дуже позитивно. Не хочу наврочити, але лікарі кажуть, що прогнози – обнадійливі", – розповіла Мазур.

Алла Мазур розповіла, як лікується від раку 1+1

Ведуча новин на "1+1" також додала, що хотіла б на своєму прикладі показати українцям – боротьба з раком нелегка і дорога, але не потрібно опускати руки. Чим раніше почати лікування, тим легше буде одужати.

"Я активно повернулася до роботи і хочу передати свій настрій всім, хто тільки почув подібний діагноз. Це страшить багатьох, і люди думають, чи варто вступати в цю страшну, довге і коштовну боротьбу. Закликаю всіх не втрачати часу, тому що тоді процес лікування і одужання відбувається набагато швидше", – підсумувала Мазур.

Відзначимо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Алла Мазур виховує сина Артема.

Як писав OBOZREVATEL раніше, онкохвора Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.

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