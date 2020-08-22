Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно

22 серпня свій день народження відзначає легенда українського кіно, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська. Їй виповнилося 54 роки.

Сумська з самого початку своєї кар'єри і до сьогодні є однією з найбільш впізнаваних і найкрасивіших українських артисток, а також вважається вітчизняної іконою стилю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядала зірка в на зорі кар'єри і чим займалася до того, як стала відомою.

Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська народилася в 1966 році у Львові. Вона – молодша дочка прославлених українських акторів В'ячеслава Гнатовича і Анни Іванівни Сумських, все своє життя присвятили театральній сцені.

Все своє дитинство Ольга, разом зі старшою сестрою Наталею Сумською (українська телеведуча і актриса. – Ред.) Провели за лаштунками, що допомогло їм визначитися з вибором професії.

Сумська в молодості 24СМІ

У школі Ольга Сумскаяя була "хорошисткою", їй важко давалися точні науки, але з гуманітарних предметів вона отримувала одні п'ятірки. До шістнадцяти років вона вважала себе довгою і нескладною "дилдою" у великих рогових окулярах і комплексувала через зовнішність.

Ольга Сумська в юності 24СМІ

Вступивши до Київського театрального інституту і приділити багато часу акторської майстерності, Сумська зуміла відчути всю силу своїх краси і чарівності.

"Десь років до 16 я дійсно була гидким каченям. Величезні окуляри, височенна, вище за всіх у класі, згорблена завжди. Я не знала про себе нічого. Тільки потім, коли я вступила до театрального, педагоги відкрили мені очі, як то кажуть" , була відвертою Ольга в одному з інтерв'ю.

Ольга Сумська в молодості Дізнайся все

На першому курсі Ольгу запросили зіграти в картині "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983 рік), а на другому – прийняли в трупу театру імені Лесі Українки. Практично відразу після закінчення інституту Ольга вже стала провідною актрисою театру, зігравши практично всі ключові ролі репертуару, і паралельно знімалася в кіно.

Ольга Сумська у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", 1983 рік 24СМІ

Вирішальною для кар'єри Сумської стала роль українки Роксолани, що потрапила в полон до турецького султана. Саме вона принесла в свій час Ользі Сумській небувалу славу, популярність і визнання.

Сумська в серіалі "Роксолана" Скріншот відео

Не дивлячись на те, що актриса святкує своє 56-річчя, виглядає вона значно молодшими за свій вік. Секрет її краси Ольги Сумської не тільки в ідеальних рисах обличчя і струнку фігуру, але і в умінні правильно доглядати за собою. Зірка свого часу навіть видала книгу на цю тему. З безлічі рецептів і порад, які збереглися ще від бабусі і прабабусі, Ольга склала справжню енциклопедію для жінок. Головні з її порад прості – актриса радить змивати косметику маслами, не забувати про масках для особи і влаштовувати для особи контрастний душ. Також вона дотримується роздільного харчування і багато рухається.

Ольга Сумська Viva

"Сніданок – каша, бутерброд з козячим сиром або сир. Сосиски, тости, жирна яєчня і інша важка їжа – це те, що ніколи не буде моїм сніданком. Що стосується філософії харчування, я вивела своє правило:" Краще їсти все, що рухається і зростає, але не є то, що упаковано ". Раніше, якщо я бачила смачний шоколад, у мене була тремтіння по тілу від передчуття: я з'їдала підлогу плитки, запивала капучино – і ось воно, щастя! Сьогодні мені складно пригадати, коли я останній раз їла шоколадні батончики і цукерки ", – розповідала зірка кіно.

Сумська в ролі Роксолани Серіал "Роксолана" (скріншот)

Також, Ольга зізналася, що навіть при такому щільному графіку гастролей і заходів вона ніколи не дозволяє собі порушувати суворий план харчування.

Ольга Сумська з дочкою Дізнайся все

молода Сумська Instagram Ольги Сумської

Нещодавно Сумська поділилася фото в соціальних мережах, на яких відображена з густими рудими кучерями довжиною до плечей. Знімки викликали справжній фурор серед шанувальників.

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Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Instagram Ольги Сумської

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська показала, як відзначає день народження. Вона вирішила провести цей день з чоловіком Віталієм Борисюком на Червоному морі в Єгипті. Іменинниця без макіяжу записала ролик, на якому зізналася, що про таке святкування можна тільки мріяти