22 серпня свій день народження відзначає легенда українського кіно, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська. Їй виповнилося 54 роки.

Сумська з самого початку своєї кар'єри і до сьогодні є однією з найбільш впізнаваних і найкрасивіших українських артисток, а також вважається вітчизняної іконою стилю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядала зірка в на зорі кар'єри і чим займалася до того, як стала відомою.

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська народилася в 1966 році у Львові. Вона – молодша дочка прославлених українських акторів В'ячеслава Гнатовича і Анни Іванівни Сумських, все своє життя присвятили театральній сцені.

Все своє дитинство Ольга, разом зі старшою сестрою Наталею Сумською (українська телеведуча і актриса. – Ред.) Провели за лаштунками, що допомогло їм визначитися з вибором професії.

Сумська в молодості 24СМІ

У школі Ольга Сумскаяя була "хорошисткою", їй важко давалися точні науки, але з гуманітарних предметів вона отримувала одні п'ятірки. До шістнадцяти років вона вважала себе довгою і нескладною "дилдою" у великих рогових окулярах і комплексувала через зовнішність.

Ольга Сумська в юності 24СМІ

Вступивши до Київського театрального інституту і приділити багато часу акторської майстерності, Сумська зуміла відчути всю силу своїх краси і чарівності.

"Десь років до 16 я дійсно була гидким каченям. Величезні окуляри, височенна, вище за всіх у класі, згорблена завжди. Я не знала про себе нічого. Тільки потім, коли я вступила до театрального, педагоги відкрили мені очі, як то кажуть" , була відвертою Ольга в одному з інтерв'ю.

Ольга Сумська в молодості Дізнайся все

На першому курсі Ольгу запросили зіграти в картині "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983 рік), а на другому – прийняли в трупу театру імені Лесі Українки. Практично відразу після закінчення інституту Ольга вже стала провідною актрисою театру, зігравши практично всі ключові ролі репертуару, і паралельно знімалася в кіно.

Ольга Сумська у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", 1983 рік 24СМІ

Вирішальною для кар'єри Сумської стала роль українки Роксолани, що потрапила в полон до турецького султана. Саме вона принесла в свій час Ользі Сумській небувалу славу, популярність і визнання.

Сумська в серіалі "Роксолана" Скріншот відео

Не дивлячись на те, що актриса святкує своє 56-річчя, виглядає вона значно молодшими за свій вік. Секрет її краси Ольги Сумської не тільки в ідеальних рисах обличчя і струнку фігуру, але і в умінні правильно доглядати за собою. Зірка свого часу навіть видала книгу на цю тему. З безлічі рецептів і порад, які збереглися ще від бабусі і прабабусі, Ольга склала справжню енциклопедію для жінок. Головні з її порад прості – актриса радить змивати косметику маслами, не забувати про масках для особи і влаштовувати для особи контрастний душ. Також вона дотримується роздільного харчування і багато рухається.

Ольга Сумська Viva

"Сніданок – каша, бутерброд з козячим сиром або сир. Сосиски, тости, жирна яєчня і інша важка їжа – це те, що ніколи не буде моїм сніданком. Що стосується філософії харчування, я вивела своє правило:" Краще їсти все, що рухається і зростає, але не є то, що упаковано ". Раніше, якщо я бачила смачний шоколад, у мене була тремтіння по тілу від передчуття: я з'їдала підлогу плитки, запивала капучино – і ось воно, щастя! Сьогодні мені складно пригадати, коли я останній раз їла шоколадні батончики і цукерки ", – розповідала зірка кіно.

Сумська в ролі Роксолани Серіал "Роксолана" (скріншот)

Також, Ольга зізналася, що навіть при такому щільному графіку гастролей і заходів вона ніколи не дозволяє собі порушувати суворий план харчування.

Ольга Сумська з дочкою Дізнайся все

молода Сумська Instagram Ольги Сумської

Нещодавно Сумська поділилася фото в соціальних мережах, на яких відображена з густими рудими кучерями довжиною до плечей. Знімки викликали справжній фурор серед шанувальників.

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Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Ользі Сумській – 54: як виглядала в молодості українська легенда кіно Instagram Ольги Сумської

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська показала, як відзначає день народження. Вона вирішила провести цей день з чоловіком Віталієм Борисюком на Червоному морі в Єгипті. Іменинниця без макіяжу записала ролик, на якому зізналася, що про таке святкування можна тільки мріяти

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