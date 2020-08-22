22 серпня відома українська акторка Ольга Сумська відзначає свій день народження – зірці виповнилося 54 роки.

Так, артистка вирішила провести цей день з чоловіком Віталієм Борисюком на Червоному морі в Єгипті. Іменинниця без макіяжу записала ролик, на якому зізналася, що про таке святкування можна тільки мріяти (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сумська без макіяжу розповіла, що святкує день народження в Єгипті Instagram Ольги Сумської

"Доброго ранку! Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці! Червоне море, нарешті! Це щастя!" – написала Сумська.

Шанувальники в коментарях засипали акторку привітаннями та теплими словами.

У мережі Сумську засипали привітаннями Instagram Ольги Сумської

Шанувальники привітали Сумську з 54-річчям Instagram Ольги Сумської

У мережі привітали Сумську з днем народження Instagram Ольги Сумської

Відзначимо, Сумська стала популярною після того, як зіграла Роксолану в серіалі "Роксолана" і двох продовженнях, а саме "Сходження на трон" і "Квітка імперії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), якому в 2020 році могло б виповнитись 52 роки, Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад у Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.