Ользі Сумській - 53: як змінювалася головна красуня українського кіно

22 серпня свій День народження святкує українська актриса і телеведуча Ольга Сумська. Артистка народилася у Львові в 1966 році.

Творчість Сумської відзначено різними державними нагородами України: Ольга Сумська - Заслужена артистка України, Народна артистка України і лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася актриса.

Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові в родині акторів Академічного драмтеатру ім. І. Франка.

У 1987 році закінчила КДІТМ імені І. К. Карпенка-Карого. А в наступному році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

На сцені цього театру вона грала в спектаклях: "Самогубець", "Скажені гроші", "Дама без камелій", "Ревізор", "Сон в літню ніч", "Неймовірний бал" та інших.

Велику популярність Ользі Сумській принесла роль Роксолани в серіалі "Роксолана" і двох продовженнях, а саме "Сходження на трон" і "Квітка імперії".

У 2017 році стала членом журі "Ліга Сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала із зачіскою "під хлопчика".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.