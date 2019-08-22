Ользі Сумській - 53: як змінювалася головна красуня українського кіно

22 серпня свій День народження святкує українська актриса і телеведуча Ольга Сумська. Артистка народилася у Львові в 1966 році.
Творчість Сумської відзначено різними державними нагородами України: Ольга Сумська - Заслужена артистка України, Народна артистка України і лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася актриса.
Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові в родині акторів Академічного драмтеатру ім. І. Франка.
У дітінстві я Частіше булу на морі, чем зараз.Могла НЕ вілазіті з него цілий день ... 🌊☀️Батькі віддавалі мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд.Тато и мама на гастролях, а я в таборі, або в селі.Такімі зазвічай були мої літні канікули ... Це сегодня діти відпочивають де захочуть, а тоді Було так, як батьки скажуть и ніякіх мобілок, писали листи, а я чека ціх листів, як чогось найдорожчих в світі.І досі їх зберігаю ... 🤗А Якими були Ваші канікули, друзі? Цікаво, може хтось пам'ятає ЦІ піонерські та ори? 😃
У 1987 році закінчила КДІТМ імені І. К. Карпенка-Карого. А в наступному році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
На сцені цього театру вона грала в спектаклях: "Самогубець", "Скажені гроші", "Дама без камелій", "Ревізор", "Сон в літню ніч", "Неймовірний бал" та інших.
Велику популярність Ользі Сумській принесла роль Роксолани в серіалі "Роксолана" і двох продовженнях, а саме "Сходження на трон" і "Квітка імперії".
У 2017 році стала членом журі "Ліга Сміху".
Отримала много привітань з днем Ангела! ✋🏻Дуже вдячна вам, друзі! 🥰Ще раз Згадаю одну з моїх Улюблених фотосесій "Княгині України", якові втіліла в життя моя подруга, Неймовірна красуня Ірина Паламар (Irina Palamar) # велічнаепохаукраїнськоїжінкі ❤️ Нехай сила и велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи! 🙏🏻 Українські жінки, від природи наділені Гостра розумом, Нестримна енергією, широтою поглядів та несхібною волею, жінки-правітелькі, так само як и чоловіки, вершили Державні справи, ухвалювалі закони та налагоджувалі ді пломатічні стосункі.І много в чому самє Завдяк Їм Київська Русь прославився не лишь як одна з найбільшіх держав Середньовічної Європи, а і як найрозвіненіша країна, з високим рівнем культури й освіти. 🌞 Так, зізнаюсь, зіграті княгиню Ольгу -це и є моя заповітна мрія! 🥰І нехай всесвіт мене почує!
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала із зачіскою "під хлопчика".
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.