Ользі Куриленко – 40: найспекотніші фото української подружки Бонда

Сьогодні, 14 листопада, голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко святкує свій день народження. Зірці виповнилося 40 років.

Зовнішністю ефектної красуні захоплюються і мільйони прихильників по всьому світу, і голлівудські режисери. Сама Ольга любить підкреслювати свою красу спокусливим вбранням, а іноді й зовсім вражає мережу гарячими кадрами. OBOZREVATEL пропонує добірку найспекотніших фотографій відомої акторки.

Ольга Куриленко народилася в 1979 році в українському місті Бердянськ Запорізької області. У віці 16 років майбутня кінозірка поїхала працювати моделлю в Париж. Через два роки обличчя українки прикрашало обкладинки глянцю.

Ольга Куриленко Instagram

Новини Голливудская звезда Ольга Куриленко отдыхает на Азовском море в Бердянске

Вперше спробувати себе в ролі акторки Куриленко вдалося лише в 2005 році. Тоді дівчина знялася в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" французької режисерки Діани Бертран. А ось популярність до Ольги прийшла після виходу фільму "Париж, я люблю тебе" в 2006 році.

Ольга Куриленко Instagram

У січні 2008 року Куриленко вибрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007.

Ольга Куриленко Instagram

На сьогодні за плечима Ольги ролі в більш ніж 30 фільмах.

Ольга Куриленко Instagram

У 2000 році акторка вийшла заміж за фотографа Седріка ван Моля, однак через чотири роки пара розлучилася. У 2006 році зірка узаконила свої стосунки з бізнесменом Деміаном Габріелем, однак їхній шлюб протримався лише рік.

Ольга Куриленко Instagram

У 2015 році у Ольги народився син Олександр від тодішнього бойфренда Макса Беніціо.

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита голлівудська акторка й модель родом із України Ольга Куриленко поностальгувала за рідним містом. Фотографією, зробленою на Батьківщині, артистка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

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