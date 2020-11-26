Полякова виправдалася за скандальний концерт у розпал пандемії в Харкові

Дар'я Дурова Люди 23:35, 26.11.2020 Оновлено: 00:20, 27.11.2020

Співачка Оля Полякова заявила, що вона нібито не порушувала карантинні норми на своїх концертах, а скандальний виступ у Харкові організовувала не вона.

Це питання артистка прокоментувала в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Співачка включилася в трансляцію через відеодзвінок. Вона скаржилася на відсутність прибутків у сфері шоу-бізнесу на карантині і "байдужість" до цього влади. Ведуча програми Наталя Мосейчук запитала, як бути з концертами, які під час пандемії проводила артистка.

Полякова почала запевняти, що нічого не порушувала, усі глядачі були в масках, а заповненість залу – 50%. Усе це, за словами жінки, вони знімали на камеру й у них є докази. Після цих слів на екрані показали кадри з концерту в Харкові, де виступила Полякова. На відео видно, що глядачі стояли впритул одне до одного.

Полякова в "Право на владу"
Скриншот відео

"Що ви показуєте? Це якийсь день міста. Я не мала стосунку до цього концерту", – відреагувала співачка. Вона додала, що дотримання карантину там мали налагодити організатори.

"Ті концерти, які я проводжу, квиткові концерти – вони відбувалися за всіма правилами", – виправдалася артистка.

Полякова також сказала, що на концерті в Харкові, який проходив на вулиці, "було не найбільше збіговисько" 2 тисячі осіб.

"Цього дня був марафон, де брали участь близько 10 тисяч осіб. Ви ж розумієте, що марафон у масках не бігали. Тоді ж був День китайських ліхтариків, День хризантем – усюди проходили гуляння, тому що це було велике свято. І мій концерт не був найбільш велелюдним", – виправдалася співачка.

Нагадаємо, що гучний концерт із виступом Полякової пройшов у Харкові 3 жовтня з нагоди Дня вчителя. Масовий захід провели попри те, що тоді регіон був у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, під час ефіру Оля Полякова також поскаржилася на економічні проблеми через карантин і "пригрозила" владі тим, що лідери думок можуть "почати скаржитися" своїй багатомільйонній аудиторії.

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