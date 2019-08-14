Оля Полякова в політиці: у співачки розповіли, що задумали

У листопаді українська співачка Оля Полякова хоче оголосити назву своєї політичної партії і призначити дату реєстрації в Міністерстві юстиції.

Про це заявив генеральний продюсер співачки Михайло Ясинський, передає "Укрінформ".

"У листопаді відбудеться прес-конференція, під час якої Оля назве дату реєстрації своєї партії і оголосить її назву. Тобто, в найближчі місяці ми розповімо про наші плани і завдання так само голосно, як заявили про політичні амбіції однієї з найбільш харизматичних жінок країни", - зазначив Ясинський.

Оля Полякова РБК

Він уточнив, що назва партії буде обрана після проведення фокус-групового дослідження, яке заплановане на жовтень.

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За словами Ясинського, Полякова не стала брати участь в останніх парламентських виборах, так як "створення партії - це питання не одного дня, і поспішність - це означало б обдурити, перш за все, себе, що було б найменшою проблемою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про свої політичні амбіції Полякова заявила ще в травні. Тоді її рішення викликало бурхливу реакцію в мережі.

На останніх виборах до Верховної Ради спостерігався цілий парад зірок. У виборах брав участь лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергій Притула, співак Михайло Поплавський. В агітації брав участь поп-співак Олег Винник, про свої амбіції заявляв Віктор Павлик та багато інших.

З повним списком зірок, які проривалися у велику політику ви можете ознайомитися тут.

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