Оля Полякова травмувалася під час виступу у Осадчої на святі: що сталося

Українська поп-діва Оля Полякова отримала серйозну травму під час виступу на ювілеї популярного проекту "Світське життя з Катериною Осадчою". Культовій передачі про зірок виповнилося 15 років.

Захід відбувся в Ботанічному саду ім. Гришка в Києві. Полякова виконала живу версію майбутнього синглу "Білий танець", яку зовсім скоро представить своїм слухачам в офіційному форматі. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба артистки (відео дивіться в кінці новини).

Оля Полякова на святі "Світського життя" Пресслужба артистки

Режисером одного з найбільш технічно-складних номерів виступив Герман Нєнов. Складність постановки полягала у виконанні композиції на абсолютно різних локаціях, розділених один від одного дистанцією, а також кількості трюків, які Оля виконувала на крихких конструкціях.

Виступ Полякової на ювілеї "Світського життя" Пресслужба Олі Полякової

Під час виконання одного з елементів Полякова сильно пошкодила ногу, зачепившись об раму декорації, і зірвала ніготь. Номер довелося зупинити. Для надання першої медичної допомоги і місцевої анестезії медикам знадобилося всього 10 хвилин, після чого поп-діва знову вийшла на сцену і продовжила виступ.

Артистка виступила на ювілеї "Світського життя" Пресслужба Олі Полякової

Відео з InstaStories Олі Полякової:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.