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Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі: фото

12.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі. Вона оголилася під час дев'ятого випуску шоу "Танці з зірками" де була ведучою зоряного балкона.

Співачка знімала з себе одяг кожен раз, коли не вгадувала кількість балів, яку судді поставлять учасникам танцювального шоу. Якщо їй вдавалося вгадати - роздягався зоряний учасник пари танцюристів.

Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі: фото
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Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі: фото
Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, Полякову звинуватили в тому, що вона копіює Світлану Лободу. Така ситуація сталася після того, як співачка опублікувала фото в незвичайному одязі. Фоловери "суперблондинки" заявили, що та "косить під Лободу".

Особа
Оля Полякова
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