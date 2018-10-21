Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі: фото

Українська співачка Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі. Вона оголилася під час дев'ятого випуску шоу "Танці з зірками" де була ведучою зоряного балкона.

Співачка знімала з себе одяг кожен раз, коли не вгадувала кількість балів, яку судді поставлять учасникам танцювального шоу. Якщо їй вдавалося вгадати - роздягався зоряний учасник пари танцюристів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Полякову звинуватили в тому, що вона копіює Світлану Лободу. Така ситуація сталася після того, як співачка опублікувала фото в незвичайному одязі. Фоловери "суперблондинки" заявили, що та "косить під Лободу".