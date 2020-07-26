Померла зірка фільму "Віднесені вітром"

У Парижі 25 липня померла актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром".

Жінці було 104 роки, пише Deadline. За даними видання, актриса померла уві сні в своєму будинку, де жила більш ніж 60 років.

"Смерть настала з природних причин", – додав співрозмовник журналістів.

Олівія де Хевілленд. АР

Олівія де Хевілленд. Sm News

Олівія де Хевілленд – англо-американська актриса, одна з найбільш популярних і затребуваних голлівудських актрис 1930-х і 1940-х років. Її називали однією з останніх представників "золотої ери Голлівуду".

Олівія де Хевілленд у молодості. Everything Zoomer

Актриса була володаркою двох "Оскарів" за кращу жіночу роль у картинах "Кожному своє" (1946) і "Спадкоємиця" (1949). Її також нагородили двома "Золотими глобусами".

За роль Мелані в фільмі "Віднесені вітром" актрису номінували на "Оскар", але перемоги вона не отримала.

Мелані Гамільтон у "Віднесених вітром". Кадр із фільму

Олівія де Хевілленд у молодості. Entertainment Weekly

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американської рок-групи Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.