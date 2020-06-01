Ольга Цибульська знялася без трусів у відвертій сукні: гаряче відео

Крістіна Долматова люди 13:37, 1.06.2020 Оновлено: 13:43, 1.06.2020

Популярна українська співачка Ольга Цибульська поділилася відвертим відео, на якому позувала без трусів.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона постала в чорній сукні з екстремальними розрізами з боків та без білизни. Свій образ Цибульська доповнила чокером та ботильйонами (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ольга Цибульська
Фото: instagram/cybulskaya

Шанувальники не змогли пройти повз ефектного ролика Цибульської, і засипали її компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ольга Цибульська поділилася секретом схуднення. Артистці вдалося скинути 10 кілограмів.

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