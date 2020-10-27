Ольга Сумська заговорила про повернення на шоу 'Танці з зірками'

Українська акторка Ольга Сумська, яка 14 років тому була учасницею першого сезону "Танців із зірками", заявила про те, що хоче спробувати свої сили в новому сезоні легендарного шоу.

Про це 54-річна артистка повідомила на особистій сторінці в Instagram. За словами Сумської, на таке рішення її наштовхнув спільний виступ із парою – Дар'єю Петрожицькою та Ігорем Гелуненком – на вечірці випускників дев'ятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну як же без чудових фотографій нашого неймовірного тріо з Дашею та Ігорем після яскравого ефіру "Танців із зірками". Дякую всій команді цього неймовірного шоу за фантастичне натхнення на паркеті та незабутню атмосферу! Друзі мої, як думаєте, чи варто мені наступного сезону спробувати свої сили й згадати молодість, як то кажуть? Ось Юра Горбунов каже, що не треба, але так хочеться" – написала Сумська.

Зазначимо, що шанувальники підтримали Сумську в її рішенні взяти участь у новому сезоні "Танців із зірками".

Нагадаємо, що 25 жовтня відбувся дев'ятий випуск "Танців із зірками 2020", в якому традиційно на допомогу учасникам приходять випускники попередніх сезонів шоу. Так, до пари Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка приєдналася акторка Ольга Сумська. Вона разом з ними виконала зворушливий модерн під композицію Алли Пугачової "Позови меня с собой".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідерка українського гурту The Hardkiss та учасниця "Танців із зірками" Юлія Саніна зізналася, що під час підготовки до дев'ятого прямого ефіру шоу сильно травмувала ребро.