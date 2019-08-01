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Ольга Сумська вперше показала дорослих доньок: фото

1.2т Читати матеріал російською

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вперше показала дорослих доньок Анну і Антоніну.

Так, вона знялася разом з ними в фотосесії для VIVA! Зазначимо, що дівчата і їхня зіркова мама позували для обкладинки журналу в елегантних костюмах (відео з бекстейджу дивіться нижче).

Ольга Сумська вперше показала дорослих доньок: фото

Ольга Сумська з доньками

Фото: viva.ua

"Діти — це непросто. Хоча, зізнаюся, діти мене вчать. Коли запитують, як я їх виховую, відповідаю, що це не я, а вони мене виховують. Так приємно дивитися, як вони подорослішали, якими красунями стали", зізналася Сумська.

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Ольга Сумська вперше показала дорослих доньок: фото

Ольга Сумська з доньками

Фото: viva.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала з зачіскою "під хлопчика".

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Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
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