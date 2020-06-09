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9 червня • оновлено в 21:14
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Ольга Сумська видалила свою знамениту родимку на обличчі. Фото

1.1т
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Українська актриса Ольга Сумська видалила родимку на обличчі, які багато хто вважав родзинкою її зовнішності.

Знімки без родимки зірка опублікувала у себе в Instagram.

Ольга Сумська на відпочинку

Ольга Сумська на відпочинку

Instagram Ольги Сумської

Сумська підтвердила, що видалила родимку, відповівши на запитання одного з підписників.

Ольга Сумська видалила свою знамениту родимку на обличчі. Фото

На опублікованих фото ще видно слід, який залишився після видалення родимки.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Instagram Ольги Сумської

Доречі, фотографії, де актриса вже без родимки, з'являються в мережі не вперше, проте тільки зараз шанувальники помітили зміни.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Instagram Ольги Сумської

Незважаючи на те, що багато хто сумує через вчинок актриси, у відповідь на один з коментарів Сумська написала так: "Якщо маленька родимка, тоді є шарм, коли побільше, шарм пропадає ...".

Ольга Сумська видалила свою знамениту родимку на обличчі. Фото

Нагадаємо, Ольга разом з чоловіком Віталієм Борисюком відпочиває зараз у Блакитного озера в с. Підгірці Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська здивувала фанатів зачіскою "під хлопчика".

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Особа
Ольга Сумська
Теги
фотографии відпочінок
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