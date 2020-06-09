Ольга Сумська видалила свою знамениту родимку на обличчі. Фото

Українська актриса Ольга Сумська видалила родимку на обличчі, які багато хто вважав родзинкою її зовнішності.

Знімки без родимки зірка опублікувала у себе в Instagram.

Ольга Сумська на відпочинку Instagram Ольги Сумської

Сумська підтвердила, що видалила родимку, відповівши на запитання одного з підписників.

На опублікованих фото ще видно слід, який залишився після видалення родимки.

Ольга Сумська Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська Instagram Ольги Сумської

Доречі, фотографії, де актриса вже без родимки, з'являються в мережі не вперше, проте тільки зараз шанувальники помітили зміни.

Ольга Сумська Instagram Ольги Сумської

Незважаючи на те, що багато хто сумує через вчинок актриси, у відповідь на один з коментарів Сумська написала так: "Якщо маленька родимка, тоді є шарм, коли побільше, шарм пропадає ...".

Нагадаємо, Ольга разом з чоловіком Віталієм Борисюком відпочиває зараз у Блакитного озера в с. Підгірці Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська здивувала фанатів зачіскою "під хлопчика".

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