Ольга Сумська стала жертвою сексуальних домагань

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська зізналася, що до неї сексуально домагався режисер.

В інтерв'ю програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" вона розповіла, що після відмови чоловік почав мстити їй та забрав роль (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Своїм досвідом вона поділилася у відповідь на запитання журналістки з приводу секс-скандалу з Харві Вайнштейном. Адже останнім часом дуже популярним стали зізнання жертв домагань з боку впливових осіб – під хештегом "#MeToo".

Ольга Сумська Кадр з відео

"Був один режисер, який просто натякав і пропонував "піти з ним на каву кудись", запрошував додому. Я відмовила, і після цього він просто мене прибрав з картини", – зізналася Сумська.

За її словами, в подальшому вона всіляко уникала будь-яких контактів з цією людиною, і навіть ім'я забула. Проект Сумська також не стала називати.

"Жахливо! Пам'ятаю, він почав брехати, розповідати своїм колегам режисерам і директору студії, що актрису Сумську не треба запрошувати, адже вона така-сяка. Дезінформував усіх щодо моїх акторських здібностей, а це найболючіше, що може бути для актора", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого музиканта Пласідо Домінго відразу дев'ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях.

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