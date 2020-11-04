Ольга Сумська перехворіла коронавірусом і розповіла про симптоми

Популярна українська актриса Ольга Сумська зізналася, що перехворіла коронавірусом.

За її словами, хворобу вона перенесла в легкій формі, повідомила зірка в інтерв'ю "Фактам".

"Знаю, багато акторів вже зіткнулися з цією болячкою. Мабуть, я теж. Один з тестів показав наявність у мене антитіл. Напевно, на гастролях перенесла хворобу", – розповіла Сумська.

Так, на початку літа у актриси з'явився нежить і на два тижні зник нюх.

"Але тоді я перенесла інфекцію на ногах. До речі, у чоловіка і доньки Ані були схожі симптоми", – зазначила Ольга.

Ольга Сумська зізналася, що перехворіла коронавірусом 24 канал

Артистка вважає, що всі перехворіють COVID-19, але тільки в різних формах.

"Я залишаюся пильною, коли беру участь у телепроектах. Перед виходом на майданчик усі проходять тестування. При мені було кілька позитивних результатів. Цих людей відразу відправляли додому через чорний хід. Звичайно, я ношу маску, дезінфікую все, що мене оточує. У поїзді обробляю навіть постільну білизну. Сама купую спирт і наливаю в пляшечки, якими користуюся постійно для дезінфекції", – підкреслила Сумська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська письменниця Дар'я Донцова, яку раніше госпіталізували з коронавірусом, заявила про значне погіршення стану здоров'я.