Ольга Орлова поділилася архівними фото з Жанною Фріске

Російська співачка і актриса, учасниця поп-групи "Блестящие" з 1995 по 2000 рік Ольга Орлова опублікувала архівний знімок зі своєю подругою і співачкою Жанною Фріске, яка померла 15 червня 2015 року.

У підписі до фото в Instagram артистка зазначила, що їй "нестерпно боляче" через втрату близької подруги.

"Я не повірю в те, що час лікує. Мені легше не стає зовсім. Нестерпно боляче в цей вечір. Розбито серце о 22:07", – написала Орлова.

Жанна в складі групи "Блестящие" ELLE

Як відомо, сьогодні рівно п'ять років з дня смерті співачки Жанни Фріске.

Після похорону зірки її батько, мати, сестра Наталя і близька подруга Ольга Орлова не соромилися у висловлюваннях, коли йшлося про цивільного чоловіка артистки Дмитра Шепелєва. Говорили про те, що він поїхав і забрав сина на курорт до Болгарії, коли Жанна вмирала.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв Архів Шепелєва

Наприкінці 2016 року конфліктуючі сторони розділили майно, що залишилося від померлої зірки. Рідним дісталася московська квартира, а Дмитру та Платону Шепелєвим – заміський будинок Жанни Фріске в Підмосков'ї.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як жила і боролася зі смертю Жанна Фріске.