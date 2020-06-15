Ольга Орлова поділилася архівними фото з Жанною Фріске

Російська співачка і актриса, учасниця поп-групи "Блестящие" з 1995 по 2000 рік Ольга Орлова опублікувала архівний знімок зі своєю подругою і співачкою Жанною Фріске, яка померла 15 червня 2015 року.

У підписі до фото в Instagram артистка зазначила, що їй "нестерпно боляче" через втрату близької подруги.

"Я не повірю в те, що час лікує. Мені легше не стає зовсім. Нестерпно боляче в цей вечір. Розбито серце о 22:07", – написала Орлова.

Жанна в складі групи "Блестящие"

Як відомо, сьогодні рівно п'ять років з дня смерті співачки Жанни Фріске.

Після похорону зірки її батько, мати, сестра Наталя і близька подруга Ольга Орлова не соромилися у висловлюваннях, коли йшлося про цивільного чоловіка артистки Дмитра Шепелєва. Говорили про те, що він поїхав і забрав сина на курорт до Болгарії, коли Жанна вмирала.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв

Наприкінці 2016 року конфліктуючі сторони розділили майно, що залишилося від померлої зірки. Рідним дісталася московська квартира, а Дмитру та Платону Шепелєвим – заміський будинок Жанни Фріске в Підмосков'ї.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як жила і боролася зі смертю Жанна Фріске.