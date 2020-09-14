Ольга Горбачова вперше розповіла про втрату дитини

Українська співачка та телеведуча Ольга Горбачова вперше розповіла, як втратила дитину.

Про це йшла мова в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей". За словами Горбачової, трагедія сталася за рік до народження її другої доньки. Тоді знаменитість багато працювала над своєю музичною кар'єрою, тому вагітність обірвалася (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми хотіли дитину, але я вирішила, що робота важлива... Я вирішила назнімати купу кліпів, щоб не випасти з робочого ритму і ця дитина пішла..." – поділилася Горбачова.

Знаменитість зараз визнає, напевно вона тоді внутрішньо не була готова до народження дитини. Однак згодом, щоб завагітніти та народити другу доньку, їй довелося змінити свої пріоритети.

Ольга Горбачова з дітьми (Instagram Ольги Горбачової)

"Мені довелося змінити свої пріоритети. Полежати перед пологами, не працювати, робити дихальні практики, які жіночі практики, щоб підготувати тіло до пологів і себе до материнства", – підсумувала Горбачова.

Нагадаємо, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін знайомі з 1998 року. У 2000-му співачка отримала пропозицію руки та серця, але офіційний шлюб пара уклала у 2007-му, через два роки після народження старшої доньки Поліни. У 2009 подружжя розлучилося, але скоро зійшлося знову. У 2014 році на світ з'явилася їхня друга донька Серафима.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова (Instagram Ольги Горбачової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова розповіла, що через скандал з інтимними фотографіями втратила дитину.