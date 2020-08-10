Ольга Фреймут візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками"

Українська телеведуча Ольга Фреймут візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Вона прийняла традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від актора Арама Арзуманяна. Відповідне відео Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, я приймаю танцювальний виклик від Арама Арзуманяна і завершую челлендж! Зустрінемося на паркеті", – написала вона.

Фреймут візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками" (Instagram Ольги Фреймут)

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена всіх чотирнадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.