Олені Темніковій — 34: найсексуальніші фото російської співачки

Популярна російська співачка Олена Темнікова, екс-зірка гурту "Серебро", у четвер, 18 квітня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися добірку найспокусливіших знімків.

Олена Темнікова народилася 18 квітня 1985 року в місті Кургані. Незабаром після закінчення школи вона переїхала до міста Омськ, з батьками і старшою сестрою. Ще з дитинства Олена почала займатися музикою: брала участь і перемагала в масі музичних конкурсів. Хоча сама вона зазначала, що не планувала ставати артисткою.

"Коли я навчалася у школі, то мріяла стати вчителем математики і навіть грала з подругами у викладача. У мене завжди був талант до точних наук", — згадувала співачка.

У 2003 році Темнікова приїхала до Москви, щоб вступити до ВНЗ: на театральне або піар-відділення і побачила оголошення про кастинг на "Фабрику зірок". Дівчина прийшла на кастинг в останній день відбору і її прийняли. Далі почався московський період: робота з продюсером Максимом Фадєєвим, фінал проекту "Фабрика зірок-2", участь у проекті Першого Каналу "Останній герой-5. Супергра" тощо.

На початку 2006 року Фадєєв вирішив створити проект "SEREBRO", до складу якого увійшла Темнікова. А в березні 2007 року гурт представив Росію на Міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2007", де посів третє місце.

У грудні 2009 року в інтернеті поширилися чутки про те, що солістка гурту "SEREBRO" Олена Темнікова залишає колектив. А вже 14 лютого 2014 року співачка повідомила, що незабаром у неї закінчується контракт із продюсерським центром Максима Фадєєва, після чого вона вийде з гурту.

Зазначимо, що 18 листопада 2014 року Олена випустила перший повноцінний сольний сингл "Зависимость". Після чого записала такі пісні, як "Навстречу", "Улетаем", "Наверно", "Ревность", "Импульсы" та інші.

Також у 2014 році Темнікова вийшла заміж за Дмитра Сергєєва. А 27 березня 2015 року народила від нього дочку Олександру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Олена Темнікова, екс-зірка гурту "Серебро", вразила мережу пікантними знімками з відпочинку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал