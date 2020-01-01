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1 січня • оновлено в 05:27
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Олені Кравець — 43: найсексуальніші фото зірки "Кварталу"

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Зірка студії "Квартал 95" та актриса проєкту "Жіночий Квартал" Олена Кравець в середу, 1 січня, відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 43 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків знаменитості.

Олена Кравець святкує день народження

Олена Кравець святкує день народження

Фото: instagram/lennykravets

Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перший досвід виступу перед публікою отримала в 14 років — вона взяла участь в конкурсі пародій на відомих співаків. Олена тоді заспівала під фонограму Валерії, артистично копіюючи її рухи, жести та артикуляцію.

Олена Кравець засвітила груди

Олена Кравець засвітила груди

Фото: instagram/lennykravets

Олена Кравець в спокусливій сукні

Олена Кравець в спокусливій сукні

Фото: instagram/lennykravets

Олена Кравець в пікантній фотосесії

Олена Кравець в пікантній фотосесії

Фото: tsn.ua

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У старших класах Кравець загорілася мрією стати актрисою, але все ж вступила до криворізької філії Київського інституту народного господарства, де отримала спеціальність фінансиста-економіста. Незабаром вона почала грати в команді КВК — спочатку за інший виш, оскільки в їхньому інституті не було своєї команди. А потім, коли до них вступив Володимир Зеленський, вона перейшла в його команду.

Спокуслива Олена Кравець

Спокуслива Олена Кравець

Фото: tsn.ua

Олена Кравець в пікантному білизна в ліжку

Олена Кравець в пікантному білизна в ліжку

Фото: tsn.ua

В 1998 році Кравець стала частиною команди "Квартал 95". Вона працювала адміністративним директором колективу, а також виступала на сцені як актриса. Правда, Кравець не їздила на гастролі, тому що мала бути присутньою в офісі. Вона брала участь тільки в зйомках "Вечірнього кварталу".

Олена Кравець в купальнику

Олена Кравець в купальнику

Фото: instagram/lennykravets

Зазначимо, що за всю свою гумористичну кар'єру Олена пародіювала багатьох відомих політиків та акторів (перш за все українських) — Юлію Тимошенко, Олену Малишеву, Надію Савченко, Наталію Королевську, Олега Винника, Уляну Супрун та інших.

Олена Кравець сексуально позує на камеру

Олена Кравець сексуально позує на камеру

Фото: detector.media

З 2007 року Кравець почала зніматися в кіно, дебютувавши в ролі королеви в новорічному мюзиклі "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї". Далі зіграла в стрічках "Чудо", "Як козаки...". А з 6 жовтня 2018 року стала ще й учасницею "Жіночого Кварталу".

Олена Кравець та Марина Лірник пікантно оголилися

Олена Кравець та Марина Лірник пікантно оголилися

Фото: instagram/lennykravets

Олена Кравець та Ольга Слонь

Олена Кравець та Ольга Слонь

Фото: instagram/olgaslon

До слова, Олена Кравець з 2002 року заміжня за учасником студії "Квартал 95" Сергієм Кравцем. У них народилося в шлюбі троє дітей: 16-річна донька Маша, а також двійнята Ваня і Катя, яким виповнилося 3 роки.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми

Олена Кравець з чоловіком та дітьми

Фото: segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
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Коментарі
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1
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Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Я думал ей лет на 10 больше.Че не звезда?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красивая она и талантливая но уже старая
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