Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці у стильному вбранні: фото

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена з'явилася на виборчій дільниці в новому оригінальному образі.

Разом з чоловіком вона прийшла проголосувати у стильному темно-синьому комбінезоні на ґудзиках з білою прострочкою по лінії рукавів і декольте.

Варто зазначити, що перша леді вибрала наряд з V-подібним вирізом, який безсумнівно їй дуже личить. Також в руках вона тримала сонцезахисні окуляри чорного кольору. А до комбінезону Олена зробила просту укладку зі злегка хвилястими локонами.

Олена Зеленська з чоловіком president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виник ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато хто розкритикував президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

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