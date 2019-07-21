Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці у стильному вбранні: фото

4.1т Читати матеріал російською

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена з'явилася на виборчій дільниці в новому оригінальному образі.

Разом з чоловіком вона прийшла проголосувати у стильному темно-синьому комбінезоні на ґудзиках з білою прострочкою по лінії рукавів і декольте.

Варто зазначити, що перша леді вибрала наряд з V-подібним вирізом, який безсумнівно їй дуже личить. Також в руках вона тримала сонцезахисні окуляри чорного кольору. А до комбінезону Олена зробила просту укладку зі злегка хвилястими локонами.

Новини
Новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі: опубліковані фото
Олена Зеленська з чоловіком

Олена Зеленська з чоловіком

president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком

Олена Зеленська з чоловіком

president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком

Олена Зеленська з чоловіком

president.gov.ua

Олена Зеленська з чоловіком

Олена Зеленська з чоловіком

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виник ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато хто розкритикував президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна Київ
Тег
Мода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
13
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
пилит под простушку...проходили..))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel