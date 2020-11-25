Олена Зеленська з'явилася на публіці в стильному образі та захопила мережу

Софія Ковнір Люди 21:21, 25.11.2020

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена на відкритті виставки "Річ у тім..." з'явилася в стильному образі. Шанувальники засипали її компліментами.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Так, перша леді продемонструвала довге пальто кольору морської хвилі, чорні штани та кофту. Образ доповнювали пояс, який підкреслював фігуру дружини президента, і чоботи на підборах.

Олена Зеленська постала в модному образі
Instagram Зеленської
Олена Зеленська постала в модному образі
Instagram Зеленської
Олена Зеленська постала в модному образі
Instagram Зеленської
Олена Зеленська постала в модному образі
Instagram Зеленської
Олена Зеленська постала в модному образі
Instagram Зеленської

У мережі користувачі захопилися нарядом Зеленської та залишили в коментарях приємні компліменти.

"Клас!", "Неймовірна ви і гарна справа, якою ви займаєтеся. Так і надалі продовжуйте. Респект!", "Принцеси не тільки в казці бувають, Олена справжня принцеса", – пишуть під постом.

Олена Зеленська постала в модному образі
Скриншот
Олена Зеленська постала в модному образі
Скриншот
Олена Зеленська постала в модному образі
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська взяла участь у всесвітній акції "16 днів проти насильства над жінками".

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