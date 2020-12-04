Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі й викликала суперечки в шанувальників

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена відвідала київський музей у темряві "Третя після півночі". Вона постала перед публікою в класичному чорному костюмі.

У мережі виник ажіотаж навколо образу Зеленської. Одні захопилися її виглядом, а інші – розкритикували і порадили змінити стилістів. Відповідні фото перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram і Facebook (їх можна побачити нижче).

Так, цього разу жінка обрала штани зі стрілками і подовжений піджак, а також доповнила образ світлим взуттям.

Олена Зеленська в чорному костюмі Instagram Зеленської

Перша леді з'явилася в класичному образі на публіці Instagram Зеленської

Зеленська відвідала музей у темряві Instagram Зеленської

Стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.

Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку і викликала хвилю негативу в коментарях.

Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.

Шанувальники Зеленської залишили безліч коментарів під її постом. Деякі користувачі накинулися на неї з критикою, а хтось підтримав першу леді.

"Олено, змініть дизайнера. Я розумію, що зараз мода така... Але це не ваше! Ну виглядає як "костюм з гардеробу дідуся", "Перестань у тата костюми тягати, поки він спить! Хто тобі гудзики пришивав? Чого ти така перекошена?".

"Я пишаюся вами, Олено", "Сонце України!", "Дякую за ваші добрі очі й щиру посмішку", – пишуть у коментарях.

Олену Зеленську розкритикували в мережі Скриншот

Перша леді викликала ажіотаж у мережі Скриншот

Зеленська отримала сотні коментарів Скриншот

Шанувальники Зеленської залишили безліч коментарів під її постом Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Олена Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість.