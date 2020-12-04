Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі й викликала суперечки в шанувальників

Софія Ковнір Люди 11:58, 4.12.2020 Оновлено: 12:25, 4.12.2020

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена відвідала київський музей у темряві "Третя після півночі". Вона постала перед публікою в класичному чорному костюмі.

У мережі виник ажіотаж навколо образу Зеленської. Одні захопилися її виглядом, а інші – розкритикували і порадили змінити стилістів. Відповідні фото перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram і Facebook (їх можна побачити нижче).

Так, цього разу жінка обрала штани зі стрілками і подовжений піджак, а також доповнила образ світлим взуттям.

Олена Зеленська в чорному костюмі
Instagram Зеленської
Перша леді з'явилася в класичному образі на публіці
Instagram Зеленської
Зеленська відвідала музей у темряві
Instagram Зеленської

Шанувальники Зеленської залишили безліч коментарів під її постом. Деякі користувачі накинулися на неї з критикою, а хтось підтримав першу леді.

"Олено, змініть дизайнера. Я розумію, що зараз мода така... Але це не ваше! Ну виглядає як "костюм з гардеробу дідуся", "Перестань у тата костюми тягати, поки він спить! Хто тобі гудзики пришивав? Чого ти така перекошена?".

"Я пишаюся вами, Олено", "Сонце України!", "Дякую за ваші добрі очі й щиру посмішку", – пишуть у коментарях.

Олену Зеленську розкритикували в мережі
Скриншот
Перша леді викликала ажіотаж у мережі
Скриншот
Зеленська отримала сотні коментарів
Скриншот
Шанувальники Зеленської залишили безліч коментарів під її постом
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Олена Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість.

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