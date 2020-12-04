Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі й викликала суперечки в шанувальників

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена відвідала київський музей у темряві "Третя після півночі". Вона постала перед публікою в класичному чорному костюмі.

У мережі виник ажіотаж навколо образу Зеленської. Одні захопилися її виглядом, а інші – розкритикували і порадили змінити стилістів. Відповідні фото перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram і Facebook (їх можна побачити нижче).

Так, цього разу жінка обрала штани зі стрілками і подовжений піджак, а також доповнила образ світлим взуттям.

Стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.

Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку і викликала хвилю негативу в коментарях.

Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.

Шанувальники Зеленської залишили безліч коментарів під її постом. Деякі користувачі накинулися на неї з критикою, а хтось підтримав першу леді.

"Олено, змініть дизайнера. Я розумію, що зараз мода така... Але це не ваше! Ну виглядає як "костюм з гардеробу дідуся", "Перестань у тата костюми тягати, поки він спить! Хто тобі гудзики пришивав? Чого ти така перекошена?".

"Я пишаюся вами, Олено", "Сонце України!", "Дякую за ваші добрі очі й щиру посмішку", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Олена Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість.