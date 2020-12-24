Олена Зеленська про критику її зовнішнього вигляду: у мене немає мети в житті – подобатися всім

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала критику свого зовнішнього вигляду у соцмережах. Так, вона заявила що не намагається подобатися всім.

Такими подробицями дружина президента України Володимира Зеленського поділилася в інтерв'ю виданню "НВ". Олена також додала, що іноді знає, що те чи інше її вбрання викличе бурхливі обговорення у людей. За словами першої леді, її не зачіпають негативні коментарі до того моменту, поки користувачі не переходять на особистості й можуть обґрунтувати свою критику.

"Не можна сказати, що мета мого життя – подобатися всім. Звичайно не хочеться, щоб тебе обзивали. Це не дуже приємно. Деякі моменти я могла прорахувати, я знала, що "ой, зараз буде". Тоді це весело. А коли просто на рівному місці, ти думаєш: а навіщо це роблять? Коли бачиш причину, все стає на свої місця, все нормально", – заявила Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

Стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.

Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку й викликала хвилю негативу в коментарях.

Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд та поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі та викликала суперечки у шанувальників.