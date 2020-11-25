Олена Зеленська приєдналася до акції проти насильства над жінками: в мережі з'явилося відео

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена взяла участь у всесвітній акції "16 днів проти насильства над жінками".

Її мета – привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується. Відповідне відео Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"У насильства багато масок. Але будемо чесними самі з собою! Обмеження свободи вибору не є проявом турботи, психологічний тиск – формою виховання або прагненням загартувати характер, а побиття – доказом любові", – написала дружина президента України.

Так, перша леді закликала всіх не сприймати домашнє насильство як норму, не замовчувати, не відвертатися від тих, кому потрібна допомога.

За її словами, норма – це нульова толерантність до насильства, і це під силу кожному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні українські знаменитості записали зворушливий ролик до Всесвітнього дня боротьби проти насильства над жінками, який відзначають 25 листопада.