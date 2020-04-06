Олена Воробєй розповіла про драму в особистому житті

Відома російська актриса і гумористка Олена Воробєй відверто розповіла про невдачі в особистому житті.

Так, вона заявила, що її шлюб з актором театру "Буф" Андрієм Кислюком закінчився через зраду. Про повідомляє видання "Московський комсомолець".

Як виявилося, через кілька років після весілля чоловік завів собі коханку. За словами Воробєй, їй було дуже важко, але вдалося подолати цей період гідно.

"Не можна йти вперед і повертати назад голову. Я зрозуміла, що треба відпустити один одного", – сказала артистка.

Вона додала, що цей досвід сімейного життя був корисний і, хоч би як усе закінчилося, приніс щось гарне.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська актриса Агата Муценіеце зізналася, що актор Павло Прилучний, з яким вони оголосили про розлучення в лютому цього року, став погано до неї ставитися і намагався її залякати.

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