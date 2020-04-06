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6 квітня • оновлено в 23:43
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Олена Воробєй розповіла про драму в особистому житті

2.6т
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Відома російська актриса і гумористка Олена Воробєй відверто розповіла про невдачі в особистому житті.

Так, вона заявила, що її шлюб з актором театру "Буф" Андрієм Кислюком закінчився через зраду. Про повідомляє видання "Московський комсомолець".

Олена Воробєй розповіла про драму в особистому житті

Як виявилося, через кілька років після весілля чоловік завів собі коханку. За словами Воробєй, їй було дуже важко, але вдалося подолати цей період гідно.

"Не можна йти вперед і повертати назад голову. Я зрозуміла, що треба відпустити один одного", – сказала артистка.

Вона додала, що цей досвід сімейного життя був корисний і, хоч би як усе закінчилося, приніс щось гарне.

Олена Воробєй розповіла про драму в особистому житті

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська актриса Агата Муценіеце зізналася, що актор Павло Прилучний, з яким вони оголосили про розлучення в лютому цього року, став погано до неї ставитися і намагався її залякати.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Воробей
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