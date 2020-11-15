Олена Степаненко захворіла на коронавірус: ексдружина Петросяна в групі ризику

Obozrevatel Люди 10:07, 15.11.2020 Оновлено: 10:41, 15.11.2020

Відома російська акторка й екдружина гумориста Євгена Петросяна Олена Степаненко захворіла на коронавірус.

Про це повідомило видання "Експрес-газета" з посиланням на знайомого артистки.

Джерело, яке входить у близьке коло Степаненко, розповіло, що поки зірка лікується від COVID-19 у себе вдома.

Однак рідні та друзі акторки все одно хвилюються за її здоров'я, оскільки вона потрапляє в групу ризику серед заражених.

"Дай бог, вибереться", – висловився знайомий Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко.
golos.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Петросян також заразився коронавірусом. Гумориста навіть госпіталізували в одну з московських клінік із попереднім діагнозом COVID-19. Більше тижня тому артист виписався з лікарні. Він отримав негативний тест на коронавірус.

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