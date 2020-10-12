Олена Шоптенко заявила, що більше не візьме участі в шоу "Танці з зірками"

Учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко заявила, що більше не візьме участі в шоу як танцівниця чи хореограф у парі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram після того, як спільно зі своїм партнером Олегом Винником вирішила не повертатися в четвертий сезон проєкту. Таке рішення пара ухвалила через те, що пропустила майже місяць репетицій (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, учасників дискваліфікували, тому що вони пропустили два ефіри через коронавірус. На думку артистів, було б несправедливо повертатися в шоу після тривалої перерви.

"Мабуть, це був найкоротший сезон "Танців з зірками" в моєму житті, хоча він обіцяв бути одним з найдовших. Ще на початку цього сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон в якості танцівниці і хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердило моє рішення остаточно", – розповіла Шоптенко.

Також танцівниця відзначила, що шкодує лише про те, що Винник не встиг показати все, на що був здатен. Проте вона наголосила, що чотири виступи зі співаком назавжди залишаться в її серці.

Олег Винник відмовився повернутися в шоу "Танці з зірками": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзіна і фаворити шоу Надія Мейхер та Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них. Всі подробиці сьомого випуску шоу читайте за посиланням.