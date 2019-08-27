Зірка "Бідної Насті" таємно вийшла заміж: як вона зараз виглядає

Російська актриса Олена Корікова, зірка серіалу "Бідна Настя", спровокувала чутки про своє таємне заміжжя.

Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому засвітила обручку. Крім того, Корікова написала пост, в якому розповіла, що насолоджується життям і здивувала шанувальників, згадавши чоловіка.

Олена Корікова Фото з Instagram

"Тепер я можу бути просто собою, такою, яка є! Можу подорожувати, облаштовувати свої гніздечка і ще багато чого можу, на що не було часу раніше. Одним словом — таке щастя просто жити, насолоджуватися життям і нікому нічого не доводити! Прийшов час для себе коханої!", — написала Корікова.

Олена Корікова засвітила обручку Фото з Instagram

У коментарях до запису шанувальники привітали актрису з тим, що вона знайшла гармонію і зазначили, що їй "потрібен хороший, люблячий чоловік".

"Передам своєму чоловікові", — написала у відповідь Корікова.

Олена Корікова Фото з Instagram

Олена Корікова Фото з Instagram

Олена Корікова Фото з Instagram

Зазначимо, що актриса не стала відповідати на питання про те, хто став її чоловіком і коли саме вона вийшла заміж.

Олена Корікова Фото з Instagram

Олена Корікова Фото з Instagram

Олена Корікова Фото з Instagram

Олена Корікова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Корікова повідомила про крадіжку. Знаменитість нібито обікрали поруч з великим торговим центром.

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