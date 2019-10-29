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29 жовтня • оновлено в 03:28
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Олексію Горбунову — 58: як живе знаменитий актор після повернення з РФ в Україну

1.3т Читати матеріал російською

У вівторок, 29 жовтня, народний артист України, актор і музикант Олексій Горбунов відзначає свій 58 день народження.

За його плечима сотні ролей у театрі та кіно, найвідоміші з яких були зіграні в роботах російського кінематографа. Однак у розпал Революції Гідності Горбунов повернувся до Києва. У зв`язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як живе артист після повернення з РФ в Україну.

Олексій Горбунов

Олексій Горбунов

Фото: m.russia.tv

З самого початку Олексій Горбунов підтримував Євромайдан. За інформацією деяких ЗМІ, з грудня 2014 року актор відмовився зніматися в російських фільмах і заявив, що не розглядатиме можливість роботи в Росії до закінчення війни. Однак незабаром він поскаржився на її брак в Україні.

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"Як я звик жити — в Росії знімався в п'яти картинах в рік в головних ролях. Якщо ви історію подивитеся, то побачите, у скількох фільмах я знявся. І які там ролі. За п'ять років життя на Україні я знявся у двох фільмах, якщо ми говоримо про прокат. і то ролі в українських стрічках були епізодичними і невеликими", розповідав Олексій.

Олексій Горбунов

Олексій Горбунов

Фото: 24smi.org

Зараз Горбунов грає в групі "Грусть пилота". Він завжди хотів займатися музикою. У Росії в артиста був дуже щільний графік і часу на це не вистачало. Про своє нове захоплення, що воно приносить копійки і грошей ледь вистачає на бензин. Але, попри це, музичну кар'єру Олексій вважає кращим заняттям, ніж українське кіно.

Олексій Горбунов

Олексій Горбунов

Фото: antikor.com.ua

Про кіно ж він говорить наступне: "Де кіно? Одне єдине питання. Де кіно? Де потрясіння від кіно? Я хочу в кіно побачити, що з нами сталося за 5 років. Ми — українці, хто ми? Що у нас всередині? Прості питання, про що говорити повинно кіно. Те, що вмів Шукшін робити, Висоцький", — зазначив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий український художник Іван Марчук, заявивши, що пошкодував про те, що свого часу повернувся зі США в Україну.

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Особа
Олексій Горбунов
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А у вас вон Сенцов вышел. Он такое кино снимает, что все в ахуе. Мало того, что бездарь, так еще и со странностями. Нехай он Горбунова снимет. Смотреть никто не станет, но зато можно будет написать о творческом мощном прорыве двух укро патриотов.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kirlackaj Viola: Мадам, а есть хоть один россиянин ученый, актёр, режиссёр (например Рязанов), который бы осуждал действия российских властей, но при этом Вам бы нравился? :)
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