Комік Олексій Щербаков показав пристрасне відео з дружиною Оленою.
Ролик він виклав в сторіз Інстаграма.
"Гаразд, кицьки, верещить по повній. У друзів весілля, виклав за власним бажанням", - прокоментував відео Щербаков.
Про свою дружину він розповів в інтерв'ю журналісту і блогеру Юрію Дудю. Щербаков, за його словами, закохався в Олену в школі, з 8 класу вони разом. Зараз у них двоє дітей – хлопчиків.
Щербаков також у Дудя зробив відверте зізнання щодо сексу з дружиною. Після цього в мережі розгорнулася цькування на адресу коміка: на його адресу стали часто писати гидоти з образами і жартами.
Але Щербаков відбивається:
@shcherbakov_alexei
Читайте також на OBOZREVATEL, що ще Щербаков розповів у Дудя.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!