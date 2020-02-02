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2 лютого • оновлено в 08:13
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Олексій Щербаков показав пристрасне відео з дружиною

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Комік Олексій Щербаков показав пристрасне відео з дружиною Оленою.

Ролик він виклав в сторіз Інстаграма.

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"З восьмого класу...": Щербаков сильною промовою про дружину у Дудя запустив хвилю постів в Instagram

"Гаразд, кицьки, верещить по повній. У друзів весілля, виклав за власним бажанням", - прокоментував відео Щербаков.

Про свою дружину він розповів в інтерв'ю журналісту і блогеру Юрію Дудю. Щербаков, за його словами, закохався в Олену в школі, з 8 класу вони разом. Зараз у них двоє дітей – хлопчиків.

Щербаков також у Дудя зробив відверте зізнання щодо сексу з дружиною. Після цього в мережі розгорнулася цькування на адресу коміка: на його адресу стали часто писати гидоти з образами і жартами.

Але Щербаков відбивається:

Олексій Щербаков показав пристрасне відео з дружиною

@shcherbakov_alexei

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