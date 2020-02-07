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8 лютого • оновлено в 08:04
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Олексій Панін "викрикнув" "Слава Україні! Героям слава!"

3.8т
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Одіозний російський актор Олексій Панін показав фотографію в образі українського козака.

У своєму Instagram-акаунті артист опублікував фотознімок в костюмі, в якому він виступав у виставі "Вій".

Один зі своїх тегів він присвятив українському привітанню.

"Слава Україні Героям Слава", - практично "викрикнув" Панін.

Як повідомлялося раніше, актор Олексій Панін дав нове скандальне інтерв'ю, в якому жорстко висловився про жарти на свою адресу з боку шоумена Максима Галкіна і розповів про своє ставлення до гумору Гаріка Харламова про відео з собакою.

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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Вот, вот он! Будущий Президент Украины! Я-то думал кого Путин следующим назначит х-хлам, а этот достоин, он справится.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот "образ украинского казака" - "жалкое подобие левой руки" (из анекдота).
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