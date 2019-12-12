Олексій Панін після зливів відео 18+ засвітив нову супутницю

Скандальний російський актор Олексій Панін останнім часом став часто показувати в соцмережах свою нову супутницю: так, наприклад, вона стала учасницею дебошу в літаку.
Судячи з усього, дівчину звуть Єва, передає OBOZREVATEL. Принаймні, такий висновок можна зробити з назви її аккаунта в Інстаграм.
instagram.com/evkapripevka
Панін відзначає її на своїх фото:
Нещодавно вони разом відвідали анексований Росією український Крим.
Причому актор, який раніше відкрито підтримував агресію Росії, фото з Ялти супроводжував хештегом # Крим # Ялта # Україна.
Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто красивіше, хто багатший? Адже, в кінцевому підсумку, має значення тільки те, щасливий ти людина чи ні. - Ошо # Крим # Ялта # Україна 🇺🇦 # АлексейПанін # Панін # Ошо # всесвіт # любов ❤️ # добро # щастя # lovewins🌈 #lovewins
Дівчина веде Інстаграм під ніком evkapripevka. В її акаунті багато фото з курортів Європи, Азії, США.
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
Також дівчина ділиться зі своїми передплатниками сексуальними знімками.
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
Судячи з фото дівчини Олексія Паніна, вона багато часу проводить в клубах і на вечірках з друзями.
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
instagram.com/evkapripevka
Нагадаємо, що в жовтні 2016 року Панін засвітився на відео для дорослих разом з собакою.
Читайте також: Зміна статі, секс з собакою і дочка з сигаретою: як Олексій Панін став головним скандалістом Росії
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.