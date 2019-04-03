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Олексій Булдаков помер: 5 найвідоміших ролей

3.6тЧитати матеріал російською

У середу, 3 квітня, на 68 році життя в Монголії помер російський актор Олексій Булдаков. Причиною смерті став тромб, який обірвався.

Користувачі соцмереж сумують і згадують найкращі ролі артиста, яких за роки кар'єри нарахували десятки. OBOZREVATEL згадав найвідоміші фільми з участю Булдакова.

За всю свою акторську кар'єру Олексій виконав понад 70 ролей у фільмах різних жанрів. А в 2009 році він був удостоївся звання Народного артиста Росії.

Олексій Булдаков

Олексій Булдаков

Фото: 24СМІ

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У кінематографі Булдаков дебютував у 1982 році, зігравши партизана в картині Леоніда Макаричева "Крізь вогонь". Потім він знімався у фільмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня…" (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Особливу популярність Булдакову принесли зйомки в комедії "Особенности национальной охоты" (1995), де він зіграв генерала Іволгіна. Пізніше Булдаков зіграв Іволгіна і в продовженнях картини: "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и "Особенности национальной политики" (2003).

"Особенности национальной охоты"

Фото: obltv.ru

"Операция "С Новым годом!"

Фото: Навколо ТВ

"Особенности национальной рыбалки"

Фото: liveinternet.ru

"Особенности национальной охоты в зимний период"

Фото: 24СМІ

"Особенности национальной политики"

Фото: Adservice

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі помер актор Олександр Васильєв, відомий ролями в колись популярних російських серіалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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bel serg
bel serg
Годится. Еще один скрепо - сосун ломанулся к Кабздону и прочей уже забывшейся нечисти..
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Прав Алекс
Прав Алекс
bel serg, Такие как ты на очереди...
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