Олексій Булдаков помер: 5 найвідоміших ролей

У середу, 3 квітня, на 68 році життя в Монголії помер російський актор Олексій Булдаков. Причиною смерті став тромб, який обірвався.
Користувачі соцмереж сумують і згадують найкращі ролі артиста, яких за роки кар'єри нарахували десятки. OBOZREVATEL згадав найвідоміші фільми з участю Булдакова.
За всю свою акторську кар'єру Олексій виконав понад 70 ролей у фільмах різних жанрів. А в 2009 році він був удостоївся звання Народного артиста Росії.
Олексій Булдаков
Фото: 24СМІ
У кінематографі Булдаков дебютував у 1982 році, зігравши партизана в картині Леоніда Макаричева "Крізь вогонь". Потім він знімався у фільмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня…" (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).
Особливу популярність Булдакову принесли зйомки в комедії "Особенности национальной охоты" (1995), де він зіграв генерала Іволгіна. Пізніше Булдаков зіграв Іволгіна і в продовженнях картини: "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и "Особенности национальной политики" (2003).
"Особенности национальной охоты"
Фото: obltv.ru
"Операция "С Новым годом!"
Фото: Навколо ТВ
"Особенности национальной рыбалки"
Фото: liveinternet.ru
"Особенности национальной охоты в зимний период"
Фото: 24СМІ
"Особенности национальной политики"
Фото: Adservice
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі помер актор Олександр Васильєв, відомий ролями в колись популярних російських серіалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".
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