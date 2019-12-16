"Він – альфонс! Живе на гроші бабусі!" Переможницю "Холостяка" пограбували в США: подробиці

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна розповіла, як потрапила в пастку аферистів у США.

Своєю історією дівчина поділилася на сторінці в Facebook. Неприємний інцидент трапився влітку 2019 року.

"1 червня я орендувала житло в Сергія Бобенка (в Америці він величає себе Adam Vays). Я передала його мамі Lora Vays сумі за житло і депозит у розмірі 1000$. Я й подумати не могла, що мене кинуть свої, адже знаю громадянську дружину Сергія – Катю Обривкіну. А мама Сергія – Лора – довгий час працювала вчителем у моїй 117 гімназії", – розповіла Шульгіна.

Шульгіну пограбували в США Facebook Олександри Шульгіної

Однак, за її словами, "власники" житла регулярно проникали в квартиру без її відома і просили гроші за вигадані порушення. Дівчина звернулася до місцевого шерифа і дізналася, що дії Бобенка – незаконні.

Після цього її нібито намагалися виселити, проте на боці Шульгіної виявилося американське законодавство. Дівчині вдалося відстояти своє право на проживання, однак вона почала отримувати повідомлення з погрозами від Бобенка.

Не витримавши тиску, дівчина пішла до суду. За її словами, на Бобенко і його матір відкрили кримінальну справу. Крім того, за даними Шульгіної, він також займався шахрайством і в Україні.

"Якщо ви знаєте Сергія Бобенка і його маму – остерігайтеся! Ці люди шахраї і брехуни. Він – альфонс, який видає себе за бізнесмена. Я навела довідки – у нього немає нічого. І живе він у США на зп бабусі + на $, на які кидає", – додала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шульгіна розбурхала фанатів фото у весільній сукні.

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