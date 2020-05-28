Олександру Положинському – 48: як він вплинув на українську музику

28 травня 48 років виповнюється українському музиканту, лідеру гурту "Тартак" Олександру Положинському. Артист народився 1972 року в Луцьку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як артист вплинув на українську музику, а також побачити найпопулярніші пісні гурту.

Олександр Положинський навчався у військовому інтернаті. Після цього він вступив до технічного університету на факультет економіки за спеціальністю "економіка підприємства". У студентські роки брав участь у КВК.

1996 року Олександр Положинський загорівся бажанням виступити на фестивалі "Червона Рута". У нього був авторський репертуар з чотирьох пісень, але не було музичного колективу, а для участі в престижному фестивалі був потрібен гурт. Так виник колектив "Тартак".

На початку 1998 року "Тартак" відправився в свій перший всеукраїнський тур. Після гастролей колективу заборонили виступати на відкритих майданчиках Києва.

2002 року вийшов дебютний альбом "Демо графічний вибух". На 5 пісень, які увійшли в цей альбом, були відзняті відеокліпи.

2003 року вийшов другий альбом "Система нервів", до якого увійшли 17 пісень. Взяли участь у записі цих треків Катя Chilly, гурти ТНМК, DE SHIFER, "Фактично самі", "Мотор'ролла", дует "Світязь".

У червні 2004 року з'явився третій альбом "Музичний Лист Щастя", що складається з 15 композицій.

2005 року "Тартак" дав останній концерт в Києві в старому складі. Тоді Андрій "Муха" і ді-джей Валік залишили гурт і почали роботу в колективі "Бумбокс". У квітні до "Тартаку" приєднався гітарист Антон Єгоров.

2005 рік приніс не тільки зміни в колективі, але і новий альбом "Гуляйгород" та альбом реміксів "Перший комерційний".

1 січня 2010 року група порадувала шанувальників новим альбомом "Опір матеріалів", який пізніше отримав премію "Непопса" в номінації "Найкраща платівка року".

В альбом "Сімка", презентований 2012 року, увійшло 12 пісень, на 6 з яких зняли кліпи.

2014 року Сашко Положинський почав проєкт "Був'є". У цього проєкту є альбом і кілька синглів.

Уже 2015 року "Тартак" оголосив про вихід нового альбому "Ввічність" і підготовку до туру на честь 20-річчя гурту.

2017 рік відзначився для "Тартака" виходом альбому "АнТАРТАКтида Частина Друга", а 2018 року представили десятий альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

5 лютого 2019 року лідер легендарного українського гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив, що покидає колектив.

У свій 48 день народження Положинський заявив, що офіційно став безробітним.

"Завершується четвертий дванадцятирічний цикл мого життя й розпочинається п‘ятий. Так склалося, що саме в цей час також відбуваються значні зміни в моєму житті. Нещодавно я несподівано покинув справу, якій присвятив два з чотирьох моїх дванадцятирічних періодів. На днях я лишився без офіційної роботи й без гарантованого щомісячного доходу. Я не маю чітких планів і розуміння, чим би хотів займатися далі", – написав музикант.

Популярні кліпи гурту Тартак

Як раніше писав OBOZREVATEL, 27 травня виповнився 51 рік російському гурту "Машина времени". Колектив був заснований Андрієм Макаревичем і Сергієм Кавагое 1969 року.